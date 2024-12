Ab auf die Piste: Das sind die beliebtesten Wintersportarten in Österreich

Die „Bretter“ stehen bereit, um angeschnallt zu werden und um die Pisten zu erobern. Passend dazu hat Österreichs größter digitaler Marktplatz willhaben im Rahmen einer aktuellen Umfrage, an der rund 2.900 willhaben-Nutzer teilgenommen haben, erörtert, welche Wintersportarten 2024/25 besonders im Trend liegen, wo die heimischen Wintersport-Hochburgen zu finden sind und ob heuer vielleicht das ein oder andere Paar Ski unter den Christbäumen liegen wird.

Großteil der Österreicher betreibt im Winter Sport

Der aktuellen willhaben-Umfrage zufolge legen die Österreicher im Winter Wert auf Bewegung. In Summe geben mehr als 80 Prozent von ihnen an, in dieser Zeit Sport bzw. Wintersport betreiben zu wollen. Unter all jenen Befragten, die planen, heuer einer Wintersportart nachgehen zu wollen, sind die folgenden Disziplinen am beliebtesten.

Top 10 der beliebtesten Wintersportarten: Skifahren Eislaufen Bob- oder Schlittenfahren Schneeschuhwandern Skitouren gehen Langlaufen Eisstockschießen Snowboarden Snowkiting Curling

Second Hand-Wintersportausrüstung vielerorts beliebter als Neukauf

Der Kauf einer kompletten Wintersportausrüstung schlägt üblicherweise mit bis zu tausend Euro zu Buche. Und so überrascht es wenig, dass immer mehr in Österreich lebende Menschen auf Alternativen setzen. Unter all jenen Wintersportbegeisterten, die in dieser Saison noch nicht alles haben, was sie benötigen, planen 39 Prozent, Ausrüstung bei einem Verleih zu mieten. An zweiter Stelle folgt mit 35 Prozent knapp darauf bereits der Kauf von Second Hand-Ausstattung. Etwas Neues zu kaufen, plant mit knapp 27 Prozent nur etwas mehr als ein Viertel jener, die heuer Wintersportausrüstung anschaffen wollen.

Wintersportausrüstung als Weihnachtsgeschenk

Gebrauchte Skier, Snowboards und Co. sind längst salonfähig geworden – nicht nur, um sich selbst auszustatten, sondern auch, um anderen eine Freude zu machen. Das zeigt auch ein Blick auf die Frage: „Planst du, heuer Wintersport-Equipment zu Weihnachten zu verschenken?“ Bereits 42 Prozent jener, die Ausrüstung unter den Christbaum legen möchten, haben vor, diese gebraucht zu erwerben.

Wo die passioniertesten Wintersportler in Österreich beheimatet sind

Zuguterletzt hat willhaben ermittelt, wo die heimischen Wintersport-Hochburgen zu verorten sind. Gemessen an der Menge an Anzeigen in der willhaben-Kategorie „Wintersport“ in Relation zur Anzahl der EinwohnerInnen zeichnet sich dabei ein für die meisten wenig überraschendes Bild ab (Erhebungsstichtag: 20.11.2024, Quelle: willhaben-Plattformdaten).

Die Top 10 Wintersport-Hochburgen im Ranking Sankt Johann im Pongau, Salzburg Innsbruck Stadt, Tirol Innsbruck-Land, Tirol Villach Stadt, Kärnten Kitzbühel, Tirol Leoben, Steiermark Hallein, Salzburg Zell am See, Salzburg Schwaz, Tirol Liezen, Steiermark Sankt Johann im Pongau, Salzburg Innsbruck Stadt, Tirol Innsbruck-Land, Tirol Villach Stadt, Kärnten Kitzbühel, Tirol Leoben, Steiermark Hallein, Salzburg Zell am See, Salzburg Schwaz, Tirol Liezen, Steiermark