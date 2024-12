Schmuckdiebstahl in Kärnten: Polizei fahndet nach unbekannten Tätern

Symbolfoto

Am gestrigen Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Frauenstein ein und stahlen Trachtenschmuck.