Rund 1500 offene Lehrstellen: Steiermarks Handwerk sucht Nachwuchs

„Lehrlinge gesucht!“ – Die steirischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe bieten rund 1.500 offene Ausbildungsplätze in über zehn Berufsfeldern an.

„Lehrlinge gesucht!“ – Die steirischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe bieten rund 1.500 offene Ausbildungsplätze in über zehn Berufsfeldern an.

Von Hochbau, Tischlerei und Dachdeckerei über Installations- und Gebäudetechnik sowie KFZ-Technik bis hin zu Bäckerei, Fleischverarbeitung, Kosmetik und Augenoptik: Überaus breit und vielfältig präsentiert sich das aktuelle Angebot der rund 1500 offenen Lehrstellen der Mitgliedsbetriebe der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Steiermark. „Unsere Betriebe bilden die meisten Lehrlinge in der Steiermark aus“, so Spartenobmann Hermann Talowski.

„Helle Köpfe – geschickte Hände“: Plattform verbindet Jugendliche mit Lehrbetrieben

„Wer also auf der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb ist, wird bei den steirischen Gewerbe- und Handwerksbetrieben sicher fündig. Wir haben mit unserer Initiative ‚Helle Köpfe – geschickte Hände‘ eine Plattform geschaffen, auf der aktuelle Lehrstellenangebote zu finden sind.“ Seit vielen Jahren unterstützt das AMS Steiermark die Mitgliedsbetriebe der WKO-Sparte Gewerbe und Handwerk tatkräftig bei der Vermittlung ihrer offenen Lehrstellen an die heimischen Jugendlichen. Fixpunkt der gemeinsamen Aktivitäten ist dabei jährlich die größte Online-Lehrstellenbörse des Bundeslandes, die zusammen mit der Plattform „Die Industrie“ organisiert wird.

Next Step: #Lehre 2025 – Digitale Lehrstellenbörse öffnet Türen für junge Talente

Im kommenden Jahr geht Next step: #Lehre vom 1. bis 4. April 2025 über die (virtuelle) Bühne – an vier Tagen werden in vier steirischen Regionen wieder heimische Betriebe sich und ihre offenen Lehrstellen dem jungen Publikum präsentieren. „Gewerbe und Handwerk bieten unseren jungen Talenten ausgezeichnete berufliche Perspektiven“, betont der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. „Jugendliche können sich online beim AMS als lehrstellensuchend anmelden, wir helfen dann gerne bei Suche nach einem passenden Lehrplatz. Mit einer umfassenden Beratung in unseren neun BerufsInfoZentren unterstützen wir Jugendliche und deren Eltern zudem bei ihren ersten Schritten ins Berufsleben.“ Hier kannst du dich anmelden.