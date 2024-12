Bürger können sich am Klagenfurter Stadtentwicklungskonzept beteiligen

Die Stadt Klagenfurt startet die nächste Phase des Beteilungsprozesses der Bevölkerung am Stadtentwicklungskonzept.

Die Stadt Klagenfurt startet die nächste Phase des Beteilungsprozesses der Bevölkerung am Stadtentwicklungskonzept.

Nach der erfolgreichen Bürger-Befragung, die wertvolle Inputs geliefert hat, startet die nächste Phase des Beteiligungsprozesses: Planungstische in den Stadtteilen. Termine für

Viktring und Waidmannsdorf stehen fest, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt.

Ergebnisse werden in das Stadtentwicklungskonzept integriert

Mit den Planungstischen folgt nun der nächste Schritt in einem innovativen, bürgernahen Prozess, der den Dialog mit den Bürgern in den Mittelpunkt stellt. Die Planungstische bieten der Bevölkerung die Gelegenheit, ihre Stadt aktiv mitzugestalten. Dabei werden die Ergebnisse der Befragung aufgegriffen und gemeinsam mit Experten und Expertinnen und Vertretern der Stadtplanung weiter vertieft und diskutiert. Die Ergebnisse der Planungstische werden dann in das Stadtentwicklungskonzept integriert.

Rabitsch: „Unsere Stadt verändert sich und wächst stetig“

„Unsere Stadt verändert sich und wächst stetig – eine fundierte und langfristige Planung dieser Veränderungen ist von größter Bedeutung für uns und die kommenden Generationen. Mir ist es ganz besonders wichtig, dass sich jeder in diesen Planungsprozess einbringen kann. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Landeshauptstadt. Jeder, der seine Ideen und Anregungen einbringen möchte, ist herzlich eingeladen!“, so Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch.