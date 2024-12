Steiermark in der Punschzeit: Zahl der Alko-Unfälle steigt an

„Don’t drink and drive“: Bereits 0,5 Promille verdoppeln das Unfallrisiko – in der Steiermark sind die Alko-Unfälle zuletzt deutlich gestiegen.

Die Zahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle ist in der Steiermark im 1. Halbjahr 2024 gestiegen – und die Punschzeit steht erst bevor. Laut einer Analyse des VCÖ (Verkehrsclub Österreich) wurden in diesem Zeitraum 274 Menschen bei Alko-Unfällen verletzt, zwei Menschen kamen ums Leben. Damit gab es nicht nur 12 Unfälle mehr als im Vorjahr, sondern auch eine Zunahme an Verletzten (+29) und Todesopfern (+1). Besonders kritisch: In den vergangenen Jahren waren im 2. Halbjahr regelmäßig noch mehr Unfälle zu verzeichnen.

Alkohol und Verkehr: Ein tödlicher Mix

Die Statistik zeigt: Bereits 0,5 Promille Alkohol im Blut verdoppeln das Unfallrisiko, bei 1,0 Promille steigt es auf das Siebenfache, und bei zwei Promille ist es 35-mal höher. Besonders in der Weihnachtszeit, wo Punsch und Glühwein oft unterschätzt werden, mahnt der VCÖ zur Vorsicht. Der Alkoholgehalt variiert je nach Stand und Rezept stark, und die Süße maskiert oft die Wirkung. „Die Devise ‚Don’t drink and drive‘ ist in dieser Zeit wichtiger denn je“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Seine Empfehlung: Öffentliche Verkehrsmittel, Anrufsammeltaxis oder Fahrgemeinschaften nutzen, um sicher von und zu Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen zu gelangen.

Regionale Unterschiede bei Alko-Unfällen

Die Zahlen des VCÖ verdeutlichen regionale Unterschiede in der Steiermark. Während in Graz der Anteil der Alko-Unfälle an Verkehrsunfällen mit 5,8 Prozent am niedrigsten war, lag er in der Südoststeiermark mit 13,5 Prozent deutlich höher. In den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Murau lag der Anteil bei über 11 Prozent, was auf regional spezifische Herausforderungen hinweist.

Prävention bleibt entscheidend

Neben der individuellen Verantwortung setzt der VCÖ auf Präventionsmaßnahmen: Alko-Kontrollen der Exekutive spielen dabei eine entscheidende Rolle. Im Vorjahr wurden in der Steiermark 290.844 Alko-Tests durchgeführt, bei 4.742 davon kam es zu Anzeigen. Auch soziale Verantwortung in Freundesgruppen sei entscheidend: „Gute Freunde greifen ein und schauen nicht weg, wenn sich jemand alkoholisiert hinter das Steuer setzen möchte“, so der VCÖ.

Gefährliche Bilanz der letzten Jahre

Seit 2018 sind auf den Straßen der Steiermark 35 Menschen bei Alko-Unfällen ums Leben gekommen, mehr als 3.700 wurden verletzt. Die Zahlen verdeutlichen die Gefährlichkeit, sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer zu setzen.

VCÖ fordert Verbesserungen im Verkehrssystem

Der VCÖ appelliert an die Politik, das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln – besonders in ländlichen Regionen – auszubauen. Sicherere Alternativen wie Anrufsammeltaxis, Geh- und Radwege könnten ebenfalls dazu beitragen, das Risiko zu minimieren.