200 Soldaten gehen in Kärnten in die Luft

Das Klagenfurter Luftlande-Jägerbataillon 25 (JgB25) und das Villacher Pionierbataillon 1 sind Verbände der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf und trainieren vom 9. bis zum 13. Dezember 2024 die Grundlagen luftbeweglicher Einsätze (GLE). Bei dieser Ausbildung werden rund 200 Soldaten, darunter 20 vom Pionierbataillon 1, des Einrückungstermines Oktober/2024 mit, bis zu vier Hubschraubern vom Typ S-70 „Black Hawk“ und Agusta Bell 212 im Einsatz sein.

Elitesoldaten werden für zukünftige Einsätze ausgebildet

Die Klagenfurter Elitesoldaten werden auf zukünftige Einsätze im In- und Ausland sowie für gemeinsame Einsätze mit dem Jagdkommando ausgebildet. Am Anfang dieser Ausbildung steht das Kennenlernen der Hubschrauber und das richtige Auf- und Absitzen im Vordergrund. Danach wird die Zusammenarbeit mit den Hubschraubern, das Einweisen, die Annäherung, sowie das rasche Auf- und Absitzen trainiert. „Der Transport von Soldaten, Waffen und Ausrüstung muss ständig geübt und am aktuellen Stand gehalten werden“, heißt es seitens des Militärkommandos Kärnten.

Tag- und Nachtflüge

Nachtflüge sind während dieser Übung am 10. und 12. Dezember 2024 in der Zeit von 17 bis 20 Uhr vorgesehen. Geflogen wird täglich von zirka 8 bis etwa 16 Uhr in allen Gemeinden im Gurktal und im Metnitztal und insbesondere im Nahbereich der Khevenhüller-Kaserne, wo auch die Hubschrauber während der Ausbildung stationiert sind.“ Es wird um Verständnis für den auftretenden Hubschrauberlärm ersucht“, so das Militärkommando Kärnten abschließend.