Neue Führungspositionen bei der steirischen Polizei besetzt

Neben zentralen Führungswechseln in Graz und Leoben wurden auch sechs Polizeiinspektionen in der Steiermark unter neue Leitung gestellt. Hofrat Rene Kornberger übernahm mit 1. November die Position des Hauptreferenten im Landeskriminalamt Steiermark. Kornberger blickt auf eine beeindruckende Laufbahn zurück: Seit seinem Eintritt in die Exekutive 1986 prägte der Kriminaldienst seinen beruflichen Weg. Zuletzt leitete er das Landeskriminalamt und war unter anderem für die Aufarbeitung der Amokfahrt in Graz 2015 verantwortlich. Seine umfassende Erfahrung wird nun in der neuen Funktion weiter gefragt sein.

Neue Führungspositionen: Ursula Bacher wird Stadthauptfrau in Leoben, Dietmar Mayer übernimmt Verkehrsinspektion Graz-III

Mit 1. Dezember übernahm Ursula Bacher die Funktion der Stadthauptfrau im Polizeikommissariat Leoben. Seit 2015 im Polizeidienst tätig, war sie zuletzt Stellvertreterin des Stadthauptmannes. Major Sebastian Hammer wurde zeitgleich zum stellvertretenden Bezirkspolizeikommandanten und Leiter des Kriminalreferates in Leoben ernannt. Der Absolvent des Bachelorlehrgangs „Polizeiliche Führung“ bringt umfangreiche Erfahrung aus Einsätzen in Eisenerz und dem Landeskriminalamt mit. Auch in Graz gab es Veränderungen: Chefinspektor Dietmar Mayer ist neuer Inspektionskommandant der Verkehrsinspektion Graz-III. Seine langjährige Tätigkeit als Zollwachebeamter und Polizist in Autobahninspektionen prägte seinen Werdegang. Zuletzt war er stellvertretender Inspektionskommandant in Graz-West.

Neue Führung im Murtal und der Südoststeiermark: Rossmann, Stuhlpfarrer und Simmerl übernehmen Schlüsselpositionen

Im Murtal ist Chefinspektor Erich Rossmann nun Kommandant der Polizeiinspektion Judenburg. Seit 1987 im Dienst, überzeugte Rossmann über die Jahre mit Kompetenz, unter anderem als Einsatzleiter bei Großveranstaltungen wie der Formel 1. Die Polizeiinspektion Obdach wird ab sofort von Kontrollinspektor Stefan Stuhlpfarrer geleitet, der unter anderem als Einsatztrainer und Mitglied der Schnellen Interventionsgruppe Steiermark (SIG) tätig ist. Chefinspektor Manfred Simmerl übernahm die Leitung des Verkehrs- und Einsatzreferates im Bezirkspolizeikommando Südoststeiermark. Simmerl verbrachte seine gesamte Laufbahn in der Polizeiinspektion Bad Radkersburg und ist in der Region als Präventionsbeamter bekannt.

Führungswechsel in der Steiermark: Zenz, Partl-Tieber und Weitgasser übernehmen Leitungspositionen

In Deutschlandsberg führt ab sofort Chefinspektor Gerd Zenz die Polizeiinspektion Deutschlandsberg. Zenz war zuletzt stellvertretender Inspektionskommandant und ist auf Community-Policing spezialisiert. Kontrollinspektor Harald Partl-Tieber wurde neuer Leiter der Polizeiinspektion Straß in Steiermark und bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Grenzdienststellen wie Spielfeld mit. Schließlich übernimmt Kontrollinspektor Klaus Weitgasser die Leitung der Polizeiinspektion Admont. Der gebürtige Murtaler war zuletzt stellvertretender Inspektionskommandant in Irdning und bringt umfassende Erfahrung aus Stationen in Straß und Bad Mitterndorf mit.

©LPD Stmk/Huber | Neue Führungsriege: Erfahrene Beamte übernehmen Schlüsselpositionen in der steirischen Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2024 um 09:47 Uhr aktualisiert