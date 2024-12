794-Euro-Bestellung: Wiener gönnt sich 16 Pizzen und mehr

Geht es um Essenslieferungen, ist wohl jedem Österreicher der Name „Lieferando“ ein Begriff. Sowohl hierzulande als auch in Deutschland zählt das Unternehmen zu den führenden Essenslieferanten. Kürzlich hat man auch wieder einen Bericht veröffentlicht, der veranschaulichen soll, was sich die Österreicher so nach Hause bestellt haben (zwischen Juli 2023 und Juli 2024). Und dabei kommt allerhand Kurioses ans Tageslicht.

Wiener im Lieferando-Report gleich doppelte Spitze

So zählen Wiener gleich zwei Mal zu den Bestell-Champions in Österreich. Fast zwei Mal täglich hat „der größte Lieferando-Fan“ hierzulande etwas bestellt. 626 Mal gingen von ihm Bestellungen über Lieferando ein, wobei er weniger hungrig gewesen ist. Insgesamt hat er sich nämlich 626 Dosen Red Bull nach Hause liefern lassen. Die größte Bestellung geht übrigens ebenfalls nach Wien. Und die hat es in sich: 794 Euro hat ein Wiener nämlich auf einmal bei seinem Lieblingsitaliener ausgegeben. Liefern lassen hat er sich zehn gemischte Salate, 16 Pizzen (zwölf Mal Salami, vier Mal Margherita) und 36 Mal Spaghetti (19 Mal Bolognese, 17 Mal Carbonara), berichtet „heute.at“.

Wie viel Essen wird in den Bundesländern bestellt?

Im Burgenland dagegen kommen mit 37 Prozent die meisten Bestellungen am Wochenende rein. Zudem bestellt niemand in Österreich so oft Frühstück, wie die Burgenländer. In Kärnten wiederum setzt man am Wochenende eher auf selbst Gemachtes. „Mit 33 Prozent der Bestellungen am Wochenende ist Kärnten österreichweit das Schlusslicht“, heißt es im Bericht. 26 Euro und 71 Cent haben die Niederösterreicher durchschnittlich bei ihren Bestellungen ausgegeben – und damit so wenig wie in keinem anderen Bundesland.

Auch Vorarlberger führen gleich zwei Statistiken an

Das Dessert mit dem größten Wachstum in Oberösterreich ist übrigens Baklava. Die türkische Köstlichkeit erfreut sich dort größter Beliebtheit und legt im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent zu. In Salzburg bestellen viele Menschen fleischlos, so ist in 48 Prozent der Bestellungen bereits etwas Vegetarisches mit dabei. Bier-Bestellungen hatten es in der Steiermark in sich, sind sie doch um 93 Prozent im Vorjahr gestiegen. Besondere Frühstücksmuffel sind die Tiroler, die in dieser Statistik das Schlusslicht bilden. Nur drei Prozent der Bestellungen sind für die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und die Vorarlberger sind gleich in zwei Punkten Spitze: Mit 33 Euro und 78 Cent pro Bestellung gibt niemand mehr aus und zwölf Prozent aller Lieferungen erfolgen spät in der Nacht – ebenfalls österreichweiter Rekord.