Stammzellspende aus Sinabelkirchen: Verena rettet Leben in Südamerika

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 09:56 / ©Geben für Leben

„Mein Mann und ich ließen uns 2021 nach einem Spendenaufruf im Internet typisieren. Ehrlich gesagt hatte ich nicht mehr daran gedacht, bis Anfang dieses Jahres ein Anruf vom Verein ‚Geben für Leben‘ kam. Ich war sehr aufgeregt und musste nicht lange überlegen, um eine Zusage zu geben“, erzählt Verena.

Verenas Reise zur Spende

Nach dem entscheidenden Anruf dauerte es noch einige Monate, bis alles organisiert war. „Es dauerte dann etwas, weil noch Untersuchungen gemacht werden mussten. Im August kam dann der Anruf, dass alles passt und ich spenden kann. Die Voruntersuchung und die Spende selbst fanden am Universitätsklinikum in Graz auf der Blutbank/Apherese statt. Ich bedanke mich beim Team für die sehr nette Betreuung – ich war in guten Händen.“

„Danke für eure tolle Arbeit!“

Vier Tage Vorbereitung und eine unkomplizierte Spende: Trotz mittelmäßiger Nebenwirkungen überstand Verena die Prozedur gut. „Die ganze Zeit über wurde ich von den Mitarbeitern des Vereins ‚Geben für Leben‘ sehr gut betreut und über den Ablauf aufgeklärt. Danke für eure tolle Arbeit!“

„Ein unbeschreiblich schönes Gefühl„

Verena kann die Typisierung nur weiterempfehlen: „Ich kann jedem nur empfehlen, sich typisieren zu lassen – es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, einem Menschen eine Chance auf eine gesunde Zukunft zu geben. Wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus auch eine Freundschaft.“