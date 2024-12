Auto prallt gegen Zaun und kippt um – Fahrer eingeklemmt

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 10:09 / ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab wurde umgehend alarmiert und rückte zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kühwiesen und der Stadtfeuerwehr Weiz zum Einsatzort aus. Mit Hilfe eines Spineboards konnte die eingeklemmte Person aus dem Fahrzeug befreit und dem Notarztteam Weiz übergeben werden.

„Vielen Dank an die eingesetzten Kräfte für die sehr gute Zusammenarbeit“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab in einem Statement. Am Unfallort war auch ein Abschleppdienst des Autohauses Unger im Einsatz, um das beschädigte Fahrzeug zu bergen.