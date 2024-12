Süße Hilfe: Jubiläumsschokolade unterstützt steirische Kinder

Sie verbindet Kunst, Schokolade und Nächstenliebe und unterstützt dabei eine gute Sache. Pro verkaufter Tafel fließen 50 Cent in die steirischen Lerncafés der Caritas, die Kindern aus benachteiligten Familien beim Lernen helfen. „Gerade in der Adventzeit, die vom Geben und Teilen geprägt ist, möchten wir noch einmal dazu einladen, die Jubiläumsschokolade zu genießen oder zu verschenken“, erklärt Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler. Die Zusammenarbeit von Zotter, SPAR und der Aktion „Steirer helfen Steirer“ macht es möglich: Jeweils 25 Cent spenden die Partner an die Lerncafés. Hier erhalten rund 280 Kinder an neun Standorten Unterstützung – bei den Hausaufgaben, der Vorbereitung auf Schularbeiten oder auch einfach beim gemeinsamen Spielen, Basteln und Jausnen.

„Ein gutes Leben für alle – das möchten wir als Caritas erreichen“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 99 Prozent der Kinder meistern ihr Schuljahr positiv. „Ein gutes Leben für alle – das möchten wir als Caritas erreichen“, betont Tödtling-Musenbichler und ergänzt: „Josef Zotter zeigt mit der Jubiläumsschokolade, dass Helfen auch eine süße Note ins Leben bringen kann.“

Ein Zeichen der Menschlichkeit

Josef Zotter selbst sieht die Sonderedition „100 Jahre Caritas“ als wichtigen Beitrag, um Menschlichkeit und Unterstützung in den Fokus zu rücken. „Die Caritas ist eine sehr wichtige Institution, die Menschen in Not rasche Hilfe ermöglicht und für viele ein Anker zwischen Hilflosigkeit, Verzweiflung und Isolation bedeutet“, so der Chocolatier. Sein Ziel: Mit dieser Aktion die „Maximierung der Menschlichkeit“ voranzutreiben. Auch SPAR Steiermark zeigt sich begeistert von der Kooperation. „Wir feiern heuer 70 Jahre SPAR und sind stolz, diese besondere Schokolade flächendeckend in der Steiermark anbieten zu können“, sagt Geschäftsführer Christoph Holzer. „Damit bewirken wir Gutes im 100-jährigen Bestehen der Caritas Steiermark.“

©SPAR/Ivo Velchev v.l.n.r: Tom Lohner (Künstler), Nora Tödtling-Musenbichler (Direktorin der Caritas Steiermark), Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland)

Kunst trifft auf Mitgefühl

Die Jubiläumsschokolade besticht nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch. Künstler Tom Lohner hat das Design der Verpackung übernommen und ein kraftvolles Kunstwerk geschaffen, das den Glauben an das Gute im Menschen unterstreicht. „Möge dieses Kunstwerk dazu beitragen, eine Welle der Großzügigkeit und Mitmenschlichkeit zu entfachen“, hofft Lohner.

Seit März 2024 bereits über 6.000 Tafeln verkauft

Seit dem Verkaufsstart im März 2024 wurden bereits über 6.000 Tafeln verkauft – ein klares Zeichen, dass diese Kombination aus Genuss, Kunst und Wohltätigkeit ankommt. Ein süßer Beitrag für eine bessere Zukunft – zur Weihnachtszeit und darüber hinaus.