„Sie war eine Löwenmama“: Corinna verlor Kampf gegen den Krebs

Vor vier Jahren bekam Corinna eine schreckliche Diagnose – Krebs. Seitdem hat sie jeden Tag gekämpft, für sich selbst und vor allem für ihre drei Kinder Lea, Leandro und Liam. Corinna’s älteste Tochter Lea (20) hat sie immer und überall unterstützt. Leandro, der mittlere Sohn von Corinna, ist acht Jahre alt und musste leider schon sehr früh viel Verantwortung übernehmen, auch für seinen kleineren Bruder Leandro, der sechs Jahre alt ist. Leandro ist dieses Jahr in die Vorschule gekommen und muss jetzt diesen Weg ohne Mama bestreiten.

Sie hat vielen Menschen Mut gemacht

„Corinna war wie eine Schwester für mich. Sie wurde von allen geliebt und hat kein Geheimnis daraus gemacht, hat vielen Leuten Mut gemacht, dass es sich lohnt zu kämpfen, auch über Social Media“, so Corinnas Cousine Sabrina Katzianka gegenüber 5 Minuten. Den ganzen Sommer hat Corinna auf der Paliativ Pflege verbracht und durfte im September nach Hause kommen, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon drei Operationen am Kopf gehabt und eine verschraubte Wirbelsäule, weshalb sie im Rollstuhl saß.

„Wir lachten, als wäre alles wie immer“

„Trotz ihrer schlechten Prognose und dem Wissen nicht mehr viel Zeit zu haben, waren wir bei ihr und sie hat für uns gekocht. Wir lachten, als wäre alles wie immer“, erzählt Corinna’s Cousine weiter. Sie ließ niemanden spüren, wie es ihr wirklich ging. Corinna wollte ihre Zeit trotz ihres Zustandes genießen.

„Eine riesengroße Stütze in all der Zeit“

„Eine riesengroße Stütze in all der Zeit war ihre Mama Ani Naschenweng, die sich um die Kinder, als auch um Corinna mit Liebe und Hingabe kümmerte“, heißt es von Sabrina. Sie selbst ist mit Corinna in Spittal an der Drau bei deren Oma aufgewachsen und die beiden haben Tag und Nacht zusammen verbracht. Auch später, als sie wegzog, hatten die zwei eine wunderschöne Verbindung. „Wir waren immer zusammen, sahen uns regelmäßig, feierten mit den Kindern und hatten Spaß“, erzählt Sabrina weiter.

„Corinna war eine Löwenmama“

Corinna war ihr Leben lang sehr bemüht, allen zu helfen. Auch in ihren schwersten Zeiten war sie ein sehr hilfsbereiter Mensch und hat vielen Leuten Mut gemacht. „Ich danke dem Paliativ Team in Villach, das die letzten zwei Tage, in denen ich mich verabschieden konnte, so nett gewesen ist. Die Kinder hatten auch das Zimmer geschmückt“, erzählt Sabrina von den vergangenen Tagen. „Corinna war eine Löwenmama, die das Wohl anderer immer an die erste Stelle setzte“, sagt Sabrina abschließend gegenüber 5 Minuten.

Spendenaufruf: Familie bittet um Hilfe für die Kinder

Die Familie bittet um Unterstützung in dieser außergewöhnlichen und schwierigen Situation. Um den Kindern von Corinna zu helfen, wurde ein Konto eingerichtet, um auch die Zukunft von Lea, Leandro und Liam etwas einfacher zu gestalten.