Einsatz am Krampustag: Kapfenberger Feuerwehr löscht Kaminbrand

Am Donnerstagabend, dem 5. Dezember 2024, wurde die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg zu einem Kaminbrand alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer nicht nur im Kamin wütete, sondern bereits auf angrenzende Teile im Keller übergegriffen hatte.

Mit Atemschutz rückten die Feuerwehrleute in das Gebäude vor, löschten die Flammen und verhinderten Schlimmeres. Anschließend wurde die Schadenstelle geräumt und die betroffenen Räumlichkeiten gründlich belüftet, um die Gefahr weiterer Schäden durch Rauch oder Glutnester auszuschließen. „Dies war einer der fünf Einsätzen am Krampustag, zu welchen die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt alarmiert wurde. Ehrenamtlich, unentgeltlich und in der Freizeit“, so die Kameraden der Feuerwehr der Stadt Kapfenberg abschließend.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg Die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt löschte den Kaminbrand … ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg und belüftete die betroffenen Räume.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2024 um 10:41 Uhr aktualisiert