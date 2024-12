Nikolaus-Besuch im Grazer Rathaus: Ein Sackerl voller Nächstenliebe

Überraschender Besuch im Rathaus! Am Donnerstag, dem 5. Dezember 2024, schauten VertreterInnen der Katholischen Jungschar bei Bürgermeisterin Elke Kahr vorbei – im Gepäck ein Nikolo-Sackerl und die berührende Geschichte des heiligen Bischofs Nikolaus. Die Botschaft? Nächstenliebe, Solidarität und Frieden.

„Vielen Dank für euren Besuch und euer Engagement!“

„Die Botschaft der Nächstenliebe ist eine, die nötiger denn je ist. Egal, ob man gläubig ist oder nicht, für Frieden und Solidarität einzustehen, das kann und soll man immer tun. Vielen Dank für euren Besuch und euer Engagement!“, betonte die Bürgermeisterin begeistert.

Mitmachaktion in der Herrengasse

Am 6. Dezember geht die Nikolaus-Stimmung in Graz weiter: Zwischen 14.30 und 18 Uhr verwandelt sich die Herrengasse vor der Stadtpfarrkirche in eine Nikolaus-Werkstatt. Hier können Kinder selbst in die Rolle des Heiligen schlüpfen – mit passendem Kostüm und ganz viel Freude im Gepäck. „Der Nikolaus ist der Schutzpatron der Kinder. Wir freuen uns immer, wenn wir unterwegs sind und ein bisschen Nikolaus-Freude weitergeben können“, erklärt Leonhard Schlag, ehrenamtlicher Vorsitzender der Jungschar.

388 Nikoläuse in der Steiermark unterwegs

Und die Freude reicht weit: In 388 Pfarren in der Steiermark sind ehrenamtliche Nikoläuse unterwegs, besuchen Familien, Schulen und Kindergärten. Damit alles perfekt klappt, werden die Nikoläuse jedes Jahr in einer eigenen „Nikolaus-Schule“ ausgebildet – ein gelebter Beweis dafür, dass Tradition und Gemeinschaft Hand in Hand gehen.