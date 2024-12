Christbaumsaison 2024: Christbaumbauern bieten wieder hochwertige Bäume

Mit der Eröffnung der Christbaumsaison 2024 in Niederösterreich können sich Weihnachtsfreunde erneut auf eine große Auswahl an heimischen Bäumen freuen. Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Obmann der Arbeitsgemeinschaft NÖ Christbaumbauern Josef Reithner und Christbaumkönigin Ricarda Reithner gaben gemeinsam den Startschuss. Erkennbar an der blau-gelben Herkunftsschleife garantieren die Bäume höchste Qualität und Frische. Bereits jetzt haben die ersten Christbaumhöfe geöffnet und bieten ihre Bäume im Ab-Hof-Verkauf an, wobei Handarbeit, Engagement und exzellenter Service die Kunden erwarten.

Unverzichtbarer Teil der Wirtschaft

Die Christbaumkulturen in Niederösterreich sind nicht nur ein unverzichtbarer Bestandteil der bäuerlichen Wirtschaft, sondern tragen auch maßgeblich zum Umweltschutz und zur Artenvielfalt bei. So entstehen in den Kulturen Lebensräume für seltene Pflanzen und bedrohte Tierarten, wie etwa die Blauflügelige Ödlandschrecke. Zudem unterstützen sie tausende Arbeitsplätze in abgelegenen Regionen, wo sie für die lokale Wirtschaft von großer Bedeutung sind. „1.000 Personen sind in Niederösterreich bei Ernte und Verkauf der Christbäume beschäftigt. Ohne diese Kulturen wären viele bäuerliche Familienbetriebe nicht überlebensfähig“, erklärt Johannes Schmuckenschlager.

Umweltfreundliche Produktion

Ein weiterer Vorteil der heimischen Bäume ist die umweltfreundliche Produktion. Während Bäume aus dem Ausland oft tausende Kilometer transportiert werden müssen, legen Bäume aus Niederösterreich nur maximal 40 Kilometer bis zum Verkaufsstand zurück. Dies schont Ressourcen und garantiert eine nachhaltige und naturnahe Produktion.

Tipps der Christbaumkönigin

Christbaumkönigin Ricarda Reithner, selbst in der Christbaumkultur ihres Vaters tätig, gibt zudem hilfreiche Tipps zur richtigen Lagerung der Bäume, um ihre Frische bis zum Fest zu erhalten. Wer einen Baum aus Niederösterreich wählt, setzt nicht nur auf Qualität, sondern auch auf ein starkes Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Ab 12. Dezember Verkaufsstände

Ab dem 12. Dezember öffnen die öffentlichen Verkaufsstände in den Städten Wien und Niederösterreich, sodass Weihnachtsfreunde auch hier ihre perfekten Bäume finden können. Die Experten raten jedoch, nicht bis zum letzten Moment zu warten, da die Auswahl in den frühen Wochen der Saison am größten ist.