Neid, Hass, Mord: Landkrimi zeigt die dunklen Seiten der Steiermark

Ein neuer Fall für die beliebten Ermittler aus der Steiermark: Nach dem Erfolg von „Steirergift“ steht mit „Steirermord“ am 10. Dezember um 20.15 Uhr die nächste ORF-1-Premiere der Erfolgsreihe an – bereits einen Tag vorher, am 9. Dezember, auf ORF ON streambar. Mit dabei: Tobias Moretti als Graf Glanzberg, dessen Verlobte einem tragischen Verbrechen zum Opfer fällt.

Mord im Adelshaus

Im zwölften Steiermark-Fall wird die Verlobte von Graf Otto von Glanzberg (Tobias Moretti) entführt und getötet. Doch die Tat scheint tiefere Abgründe zu verbergen. Die Ermittler Bergmann (Hary Prinz) und Sulmtaler (Anna Unterberger) stehen vor einem Rätsel: Ist die Familie des Grafen tatsächlich so unschuldig, wie sie vorgibt? Neid, Hass und Abhängigkeiten durchziehen die Glanzbergs – doch wer ist zu einem Mord fähig? Regisseur Wolfgang Murnberger, der zusammen mit seiner Frau Maria Murnberger das Drehbuch verfasste, liefert eine mitreißende Mischung aus Krimi und Familiendrama. Tobias Moretti beschreibt die Arbeit als besondere Herausforderung: „Dieser Otto Graf Glanzberg ist eine absurde Erscheinung mit menschlichen Abgründen. Diese Figur habe ich richtig liebgewonnen.“

© ORF/Allegro Film/Toni Muhr | Tobias Moretti als Graf Glanzberg: Intrigen, Neid und ein tragischer Mord im neuen Steirer-Landkrimi.

Filmisches Highlight mit starker Besetzung

Neben Hary Prinz, Anna Unterberger und Tobias Moretti glänzt ein hochkarätiges Ensemble, darunter Bettina Mittendorfer, Petra Morzé und Christoph Kohlbacher. Gedreht wurde im Herbst 2023 in Leoben, Bruck an der Mur und Umgebung. Die düstere Atmosphäre wird durch die Filmmusik des ORF Radio-Symphonieorchesters perfekt untermalt, das die Spannung der Handlung musikalisch einfängt.

Landkrimi-Spannung auf ORF 1 und ORF ON

Die Landkrimi-Reihe bleibt ein Publikumsmagnet: Bereits „Steirergift“ begeisterte bis zu 827.000 Zuseherinnen und Zuseher. „Steirermord“ verspricht nun, nahtlos an diesen Erfolg anzuknüpfen. Wer nicht genug von den spannenden Geschichten bekommt, kann auch auf ORF ON weitere Folgen der Reihe streamen.