Mega-Ansturm bei Kika/Leiner: „Ich will keine Stunde anstehen“

Nachdem Kika/Leiner erneut insolvent wurde, überschlugen sich die Ereignisse rund um das österreichische Möbelhaus. Der Sanierunsplan wurde zurückgezogen und Konkurs wurde angemeldet. Mehr dazu hier: Gescheitert: Kika/Leiner zieht Sanierungsplan zurück. Auch die Stimmung in den Filialen ist sehr angespannt. Kunden lassen ihren Frust und ihre Verärgerung an Mitarbeitern aus, beschimpften diese sogar als „Huren“. Ein Möbelhaus der Kette in Klagenfurt wird aktuell überrannt.

Kika/Leiner in Klagenfurt völlig überfüllt

Im Kika/Leiner in Klagenfurt tummeln sich zahlreiche Menschen, es gibt lange Schlangen an der Kasse. Wie eine 5 Minuten-Leserin erklärt, sei sie gleich wieder nach Hause gefahren. „Ich will keine Stunde anstehen“, meint sie dazu nur. Auch sei der Parkplatz „noch nie so voll gewesen“, erzählt sie bestürzt.