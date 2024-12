Millioneninsolvenz in Klagenfurt: 35 Dienstnehmer betroffen

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gab bekannt, dass über das Vermögen der „ENcome Energy Performance GmbH“ in Klagenfurt ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Verbindlichkeiten rund 6,691 Millionen Euro

Die Verbindlichkeiten betragen derzeit insgesamt rund 6,691 Millionen Euro. Davon entfallen rund 1,6 Millionen Euro auf Nachrangdarlehen, wie der AKV berichtet. Laut Antrag ist die Fortführung des Betriebes sowie der Abschluss eines 20-prozentigen Sanierungsplanes beabsichtigt. Aktiva gibt es in Höhe von 6,4 Millionen Euro, somit errechnet sich die konkrete Überschuldung laut Insolvenzantrag mit 234.500 Euro, heißt es vom AKV.

35 Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind rund 70 Gläubiger und 35 Dienstnehmer betroffen, heißt es vom AKV weiter. „Es gibt ausreichend Aufträge, die eine Sanierung zielführend erscheinen lässt. Die Schuldnerin beabsichtigt eine Umstrukturierung durch Fusion mit dem deutschen Tochterunternehmen und Personaloptimierung zum Erhalt des Unternehmens“, so der AKV.

April 2012 erstmalig im Firmenbuch eingetragen

Die Gesellschaft wurde erstmalig 2012 im Firmenbuch eingetragen. „Sie agiert als Muttergesellschaft mehrerer Tochtergesellschaften und erbringt für diese einerseits Management- und andererseits operative Leistungen. Die Töchterunternehmen sind weltweit im Bereich der Solarenergie tätig“, heißt es weiters seitens des AKV. Die Firma beschäftigt sich mit Elektroinstallationen.

Insolvenzursachen

In den letzten zwei Jahren soll es immer wieder zu finanziellen Engpässen unter den Tochtergesellschaften gekommen sein, die die Schuldnerin durch Gewährung von Darlehen ausgeglichen habe. In den letzten Monaten sei die Situation immer prekärer geworden und es kam dazu, dass ab dem Frühjahr 2024 ein Verkaufsprozess bezüglich des Tochterunternehmens in Australien initiiert wurde. „Nach Abschluss sollte ein Verkaufserlös an die Schuldnerin fließen, damit ein Wachstum in Europa, insbesondere im deutschen Raum stattfinden könne. Die Verkaufsverhandlungen bezüglich des australischen Unternehmens konnte jedoch nicht mit dem erwünschten Ergebnis finalisiert werden, sodass neuerliche Verkaufsverhandlungen angestrebt wurden“, so laut Bericht des AKV.

Finanzieller Engpass könne derzeit nicht ausgeglichen werden

Derzeit befinde sich die Schuldnerin in Verhandlungen mit neuen potenziellen Käufern. Ein zusätzlicher Versuch über ein Crowdfunding-Projekt verzögere sich und könne kurzfristig keine finanziellen Mittel für die Schuldnerin lukrieren, so weiter. „Der finanzielle Engpass könne derzeit nicht ausgeglichen werden und die Schuldner muss sich daher die Zahlungsunfähigkeit eingestehen“, heißt es abschließend.