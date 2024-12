„In 5 Minuten war alles weiÃŸ“: Graz wird zur Winterlandschaft

Die Steiermark zeigt sich am Nikolaustag von ihrer winterlichen Seite! Von Pernegg an der Mur über Friesach in Peggau bis nach Graz tanzen die Schneeflocken und verwandeln die Landschaft in ein Wintermärchen. Eine 5-Minuten-Leserin aus Graz berichtet: „Innerhalb von 5 Minuten war am Jako alles weiß.“

©Leserfoto | Schneebedeckte Straßen in Graz

Wetterlage: Schnee und Regen ziehen durch

Der Nikolaustag bleibt winterlich, wie die Geosphere Austria bestätigt: „Am Vormittag ziehen von Westen kommend Regen- und Schneeschauer durch“, so die Meteorologen. Besonders in den höheren Lagen kann es daher rutschig werden, während in tieferen Gebieten Regen den Schnee stellenweise schmelzen lässt.

©Leservideo | Auch in der restlichen Steiermark zeigt sich Frau Holle fleißig: Von der S36 erreichte uns ein Video, das den dichten Schneefall eindrucksvoll festhält.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.12.2024 um 12:13 Uhr aktualisiert