Schockmoment: Kind (11) rennt auf die Straße und wird von Auto erfasst

Am heutigen Freitag, dem 6. Dezember 2024, kam es zu einem Unfall in Maria Saal. Ein 11-jähriges Kind rannte, ohne auf den Verkehr zu achten, zu einer Bushaltestelle.

Am heutigen Freitag, dem 6. Dezember 2024, kam es zu einem Unfall in Maria Saal. Ein 11-jähriges Kind rannte, ohne auf den Verkehr zu achten, zu einer Bushaltestelle.

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 12:55 / ©5 Minuten

Am 6. Dezember 2024 lenkte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land sein Auto auf der L71 in Richtung Maria Saal. Auf Höhe eines dortigen Gasthauses beabsichtigte ein 11-jähriges Kind die Fahrbahn zu überqueren, um den soeben in die Haltestelle einbiegenden Bus zu erreichen.

Kind rannte zur Haltestelle

Das Kind rannte in Richtung Haltestelle, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten und wurde dabei von dem Auto des 27-Jährigen erfasst. Er prallte mit seinem Rucksack gegen die Windschutzschscheibe und schlug neben dem Auto auf der Fahrbahn auf. Das Opfer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur medizinischen Abklärung ins ELKI Klagenfurt gebracht. Das Kind wurde unbestimmten Grades verletzt.