Windkraft – Das Chaos um die Befragung

Am 12. Jänner 2025 findet in Kärnten eine Volksbefragung zum Thema Windkraftanlagen statt.

Am 12. Jänner 2025 findet in Kärnten eine Volksbefragung zum Thema Windkraftanlagen statt.

Am 12. Jänner werden die Kärntner zu ihrer Meinung zu Windrädern befragt. Doch nach dem Chaos um die Fragestellung, die Befürworter dazu zwingt, mit „Nein“ zu stimmen und Gegner der Windkraft mit „Ja“, gibt’s jetzt die nächste Panne. Auf der amtlichen Information, die jeder Kärntner diese Tage erhielt, ist ebenfalls von „Abstimmung“ die Rede.

Stimmzettel kann angefordert werden

Die Gemeindewahlleiter und -innen, also die Bürgermeister mussten – so wie bei Wahlen – dieser Tage die amtliche Information verschicken. Damit kann auch eine Stimmkarte angefordert werden. Darin wird die Fragestellung noch einmal angeführt: „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ Nun, das ist diese Frage, die Befürworter der Windkraft zu einem Nein zwingt und Gegner zu einem Ja.

Befragung ist nicht rechtlich bindend

Aber danach kommt’s richtig verwirrend. In der hochoffiziellen und amtlichen Mitteilung ist zu lesen „Tag der Abstimmung: 12. Jänner 2025“. Nun könnten Sie sagen: „Ist doch völlig egal. Abstimmung, Befragung, alles dasselbe.“ Ist es eben nicht, denn das Ergebnis einer Volksabstimmung ist rechtlich bindend, das Ergebnis einer Volksbefragung ist es nicht.

© Fritz Kimeswenger Das ist ein Fehler, es wird befragt und nicht abgestimmt! Foto: Fritz Kimeswenger.

Abstimmung über Windräder

Ein Jurist der Landesregierung verweist im Gespräch mit 5 Minuten auch auf die entsprechende Passage in der Veröffentlichung des Bundeskanzleramtes. Da ist zu lesen: „Das Ergebnis einer Volksbefragung hat – im Gegensatz zum Ausgang einer Volksabstimmung -rechtlich keine bindende Wirkung.“ Na bumm. In der amtlichen Wahlinformation gemäß §8 (3) K-VbefrG iVm § 34 (3) K-LTWO – so steht es tatsächlich auf dem Brief – wird also der 12. Januar als Tag einer Abstimmung über Windräder bezeichnet. „Das hat das Potenzial für einen ziemlich Knatsch“, meint ein Insider.