Großbrand in Oberösterreich: Feuer breitet sich auf Wohntrakt aus

Am 5. Dezember 2024, gegen 18:25 Uhr, brach ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wartberg an der Krems aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der vordere westliche Dachstuhl des Wirtschaftstrakts bereits in Vollbrand. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand im Bereich der Heizungsanlage und des Hackschnitzellagers im Dachboden des Wirtschaftstrakts entstanden sein könnte.

12 Feuerwehren im Einsatz

Das Feuer griff auf den angrenzenden Wohntrakt über und breitet sich im gesamten Dachbodenbereich aus. 12 Feuerwehren waren im Einsatz. Glücklicherweise waren weder Menschen noch Tiere zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Ein Brandermittler arbeitete vor Ort mit einem Brandsachverständigen zusammen, und weitere Untersuchungen sind bereits im Gange.