Hohe Nachfrage: Weihnachtsfeiern erobern Wiens Lokale

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 13:40 / ©5 Minuten

Mit dem Beginn des Dezembers starten in Wien die Weihnachtsfeiern in den Lokalen. Besonders betriebliche Feiern sind wieder sehr gefragt. Laut einer Umfrage unter den Mitgliedern der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien sind viele der beliebtesten Locations bereits weitgehend ausgebucht. „30 Prozent der Lokale sind zu mehr als 80 Prozent ausgebucht“, erklärt Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe.

Wichtiger Umsatzfaktor

Für die Gastronomiebetriebe in Wien sind Weihnachtsfeiern ein wichtiger Umsatzfaktor. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen sowie Abteilungen großer Firmen nutzen diesen Anlass traditionell für ihre Feiern. „Für zwei Drittel unserer Betriebe sind diese Feiern entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg“, so Dobcak. Die Gastwirte blicken deshalb optimistisch auf die kommenden Wochen.

Festliche Atmosphäre

Im Hinblick auf die Buchungen legen die Gastgeber auch heuer großen Wert auf festliche Atmosphäre und hohe Qualität. Im Schnitt wird mit einem Budget von 60 bis 80 Euro pro Person gerechnet, inklusive Getränke. „Die Wünsche der Auftraggeber sind vielfältig. Die Wiener Gastronomie bietet eine breite Palette an Optionen, von einem einfachen Punsch-Empfang bis hin zu aufwändigen Show-Dinners“, fügt Dobcak hinzu.

Wichtiger Hinweis

Ein wichtiger Hinweis für Gäste: „Ich möchte alle dazu anregen, ihre Reservierungen einzuhalten. Wenn eine Feier nicht wahrgenommen werden kann, wäre es sehr hilfreich, den Wirt rechtzeitig zu informieren, damit er den Tisch neu vergeben kann. So profitieren alle und die Betriebe können ihre Existenz sichern“, appelliert Dobcak.