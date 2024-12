U2 rollt wieder: Teilsperre zwischen Schottentor und Karlsplatz beendet

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 13:46 / ©5 Minuten

In Wien endet am Freitag die Teilsperre der U-Bahn-Linie U2. Sie befährt nun auch wieder den Abschnitt zwischen Schottentor und Karlsplatz, auf dem der Betrieb seit 2021 eingestellt war. Grund für die Sperre waren Arbeiten für das künftige Linienkreuz U2/U5. Unter anderem wurden auf dem zuletzt gesperrten Streckenteil Schiebetüren am Bahnsteig montiert, die es im Wiener U-Bahn-Netz bisher noch nicht gab.

Verzögerungen beim Start

Sie sollen später dort den vollautomatischen Betrieb der fahrerlosen U5 ermöglichen. Ursprünglich hätte der Betrieb auf dem Abschnitt schon vor mehr als einem Jahr wieder aufgenommen werden sollen. Technische Probleme führten aber zu Verzögerungen. Die U2 wird noch bis mindestens 2030 bis zum Karlsplatz geführt. Danach wird sie beim Knoten Rathaus auf die gänzlich neu gebaute Strecke in Richtung Matzleinsdorfer Platz abzweigen. (APA/red, 6.12.24)