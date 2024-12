Von Wien nach Hollywood: Wiener Festtagsküche gewinnt Silver Award

Die Dokumentation „Schnitzel und andere Festtagsgerichte“ („Festive Treats of the Viennese Cuisine“) wurde beim renommierten US International Filmfestival in Los Angeles mit dem Silver Award ausgezeichnet. Produziert von Alexander und Nadeschda Schukoff in Zusammenarbeit mit der Wiener Lebensmittelinnung, widmet sich der Film den kulinarischen Traditionen Wiens – von Tafelspitz bis hin zu festlichen Fleischgerichten.

Eine Auszeichnung für die Wiener Fleischer

„Diese Anerkennung ist ein Preis für alle Wiener Fleischer“, sagt Josef Angelmayer, Innungsmeister des Lebensmittelgewerbes der Wirtschaftskammer Wien. Der Film hebt die handwerkliche Kunstfertigkeit der Wiener Fleischer und die historische Bedeutung der Festtagsküche hervor. Alexander Schukoff betont: „Unser Film zeigt, welche Traditionen hinter den Festtagsschmankerln stecken und welche Rolle Fleisch in der Wiener Kultur spielt – von Weihnachten bis Ostern.“

Wiener Kulinarik: Eine kulturelle Reise

Die Dokumentation beleuchtet nicht nur die Zubereitung von Gerichten wie Wiener Schnitzel oder Tafelspitz, sondern zeigt auch, wie das traditionelle Handwerk der Wiener Fleischer den Wandel der Esskultur geprägt hat. Der Film gibt Einblicke in die hohe Kunst des Fleischhandwerks, von speziellen Schnitttechniken bis hin zur nachhaltigen Verarbeitung nach dem Prinzip „From Nose to Tail“.

Rückgang des Fleischerhandwerks

Trotz dieser Auszeichnung ist die Zahl der Wiener Fleischereibetriebe stark gesunken – von über 1.200 Betrieben in den 1970er-Jahren auf aktuell etwa 20 traditionelle Geschäfte. Berufsgruppensprecher Horst Stierschneider mahnt: „Die Wertschätzung für unser Handwerk ist essenziell, um diese wichtige Tradition zu bewahren.“

Von Wien nach Hollywood

Mit der Auszeichnung der Wiener Festtagsküche in Los Angeles wird erneut die internationale Strahlkraft der Wiener Handwerkskunst deutlich. „Hollywood liebt Wiener Traditionen“, so Angelmayer, „und zeigt, dass unsere kulinarischen Meisterwerke weit über die Landesgrenzen hinaus begeistern.“