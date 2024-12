Preisunterschiede bei Skitickets in Niederösterreich bis zu 145 Prozent

Skifahren wird zunehmend teurer, und das nicht nur durch allgemeine Preissteigerungen, sondern auch durch die Einführung dynamischer Preismodelle in einigen niederösterreichischen Skigebieten. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Niederösterreich (AK NÖ) zeigt, dass die Preise für Skitickets in der Hauptsaison in Niederösterreich stark variieren können. Die Untersuchung umfasste 18 Skigebiete, bei denen die Preise für Tagestickets, 4-Stunden-Tickets und 3-Tages-Tickets für Erwachsene, Jugendliche, Kinder und Senioren sowohl in der Haupt- als auch Nebensaison ermittelt wurden.

Überraschendes Ergebnis

Das Ergebnis ist überraschend: Ein Skitag in der Hauptsaison kann für eine Familie mit zwei Kindern im Semmering mit 163 Euro zu Buche schlagen, während ein vergleichbarer Ausflug ins Skigebiet Königsberg in Hollenstein an der Ybbs nur 104 Euro kostet – ein Unterschied von fast 60 Euro. Auch bei den Preisen für Erwachsenen-Tickets zeigt sich eine große Spannweite: Von 22 Euro in Kirchberg am Wechsel bis zu 54 Euro am Semmering reicht das Spektrum – das sind bis zu 145 Prozent Preisunterschied. Besonders bei Kindertickets reicht die Preisspanne von 12,50 Euro in Maiszinken bis 27,50 Euro am Semmering.

Neuer Trend

Ein neuer Trend erschwert jedoch den Vergleich: Einige Skigebiete, wie Hochkar, Lackenhof/Ötscher, Annaberg und Mönichkirchen/Mariensee, haben auf dynamische Preismodelle umgestellt. Diese Preise ändern sich je nach Wetterbedingungen, Buchungslage und Schneebedingungen und sind daher vorab nicht festzulegen. Ein Beispiel: Am 29. November 2024 lag der Preis für ein Tagesticket am Hochkar bei „ab 37,50 Euro“, aber ohne Obergrenze. Das bedeutet, dass die Preise auch höher als am Semmering ausfallen könnten.

Dynamische Preismodelle

Trotz der Unklarheit bezüglich der genauen Preise bieten dynamische Preismodelle für Skifahrer sowohl Vorteile als auch Nachteile. „Die Preise sind flexibler, aber auch schwerer vergleichbar“, erklärt AK-Konsumentenberaterin Isabella Mittelstrasser. Ein positiver Aspekt: Wer seine Tickets online bucht, kann in vielen Fällen einen Rabatt von rund 15 Prozent erhalten, was insbesondere für Frühbucher ein echtes Schnäppchen sein kann. Allerdings warnt Mittelstrasser auch davor, dass diese Tickets nicht stornierbar sind und nur begrenzte Rückgabemöglichkeiten bieten.

AK empfiehlt

Die AK NÖ empfiehlt, vor dem Kauf genau zu prüfen, in welchem Skigebiet und zu welchem Zeitpunkt die besten Preise gelten, um teure Überraschungen zu vermeiden. Insbesondere für Familien, die nach günstigeren Alternativen suchen, könnten kleinere Skigebiete eine preiswerte Option sein.