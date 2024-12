Neue Profi-Tänzer für „Dancing Stars 2025“: Wer schafft es ins Team?

Finale von „Dancing Stars – Das Casting“

Am heutigen Freitag, dem 6. Dezember 2024, wird um 20.30 Uhr in ORF 1 und bereits einen Tag früher auf ORF ON die Entscheidung gefällt: Welche beiden Profi-Tänzer sichern sich einen Platz bei der kommenden Staffel von „Dancing Stars 2025“? Im großen Finale der Casting-Show treten die verbleibenden sechs Profis in zwei anspruchsvollen Challenges gegeneinander an.

Moderator Andi Knoll führt durch den Abend

Die Finalisten können zunächst als Profi-Paare in den Tänzen Slowfox, Paso Doble oder Streetdance ihr Können zeigen. Im zweiten Teil der Show treten die Profis gemeinsam mit tanzbegeisterten Amateure zu einem Finaltanz an – inspiriert von legendären „Dancing Stars“-Showtänzen. Für Spannung sorgt die Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und Missy May, die sich für die endgültige Entscheidung prominente Unterstützung von Showstar Bruce Darnell holt.

„Der finale Showdown“

Im ersten Teil tanzen die Profis als Paare in drei Stilen: Slowfox, Paso Doble und Streetdance. Im zweiten Teil gibt es sechs Paare – je ein Profi und ein Amateur – diese präsentieren spontan vorbereitete Showtänze zu vorgegebenen Themen, inspiriert von früheren „Dancing Stars“-Performances.