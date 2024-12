Englisch Schwerpunkt ab Herbst an der MS Villach Lind

Die Mittelschule Villach Lind (Sportmittelschule) startet im Herbst eine Sportklasse mit CLIL-Schwerpunkt. CLIL ist die Abkürzung von „Content and Language Integrated Learning“ und bedeutet, dass Lerninhalte in ausgewählten Fächern zweisprachig in Deutsch und Englisch unterrichtet werden.

In der ersten Klasse in Musik, Biologie und Geografie

Die englischen Teile des Unterrichts werden koedukativ von Englisch-Lehrkräften übernommen. Dies fördert nicht nur das Sprachverständnis, sondern auch die Kommunikationsfähigkeit der Kinder in verschiedenen Kontexten. Eine Sportklasse ist der ideale Rahmen für einen Englisch-Schwerpunkt, da unsere Kinder in den verschiedensten Sportvereinen internationale Turniere bestreiten und die Verständigung mit den anderen Sportlern dadurch erheblich erleichtert wird. Der CLIL-Schwerpunkt wird in der ersten Klasse in Musik, Biologie und Geografie starten und im Laufe der 4 Jahre auf zusätzliche Fächer erweitert.