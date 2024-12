Altkameradentreffen: Dank für langjährige Feuerwehrmitglieder

Am 4. Dezember 2024 fand in Wernberg das traditionelle Altkameradentreffen statt.

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 14:39 / ©Gemeinde Wernberg

Die Freiwilligen Feuerwehren sind eine wichtige Säule, um die Sicherheit der Bürger rund um die Uhr zu gewährleisten. „Es war wieder an der Zeit, jenen zu danken, die über viele Jahre ihre Freizeit geopfert haben, sich mit höchstem Engagement in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben und sich nun in Feuerwehr-Pension befinden“, äußerte sich Bürgermeisterin Doris Liposchek.

Ein Geburtstagskind folgte der Einladung

Sie bedankte sich bei den Altkameraden der drei Feuerwehren persönlich. Am 4. Dezember 2024 versammelten sie sich auf Einladung der Gemeinde im Gemeindeamt, um gemeinsam diesen besonderen Anlass zu feiern. Zudem hatte Liposchek die Freude, einem „Geburtstagskind“ zu gratulieren: Wilfried Waldhauser senior feierte an diesem Tag seinen 77. Geburtstag.

©Gemeinde Wernberg | Die Altkameraden der Feuerwehren Damtschach, Föderlach und Wernberg verbrachten einen geselligen Nachmittag im Gemeindeamt. ©Gemeinde Wernberg | Bürgermeisterin Doris Liposchek gratulierte Wilfried Waldhauser senior zum Geburtstag.

„Kärntner Herzklang“ verlieh festliche Atmosphäre

Die Mitarbeiter der Gemeinde Wernberg sorgten für das leibliche Wohl der Gäste, die sich auch musikalisch bestens unterhalten ließen. Das Duo „Kärntner Herzklang“ – bestehend aus Karoline Hecher und Doris Ozwirk – brachte musikalischen „Herzklang“ in den Nachmittag.

Kommandanten und Amtsleiterin hießen Altkameraden willkommen

Begrüßt wurden die Altkameraden außerdem von den Kommandanten Klaus Weissensteiner (Föderlach), Wilfried Waldhauser (Damtschach), den stellvertretenden Kommandanten Robert Kollitsch (Damtschach) und Martin Unterüberbacher (Wernberg) sowie Amtsleiterin Anja Schweda.