Chancengleichheit fördern: AK Kärnten baut mehrsprachiges Angebot aus

Die AK-Bibliotheken in Klagenfurt und Villach bieten ab sofort mit der Plattform „Polylino“ eine digitale Erweiterung ihres Angebots an. Insgesamt stehen nun rund 1.500 mehrsprachige Kinder- und Bilderbücher zur Verfügung, die sowohl vorgelesen als auch angehört werden können. „Mit diesem Angebot ermöglicht die AK Kärnten Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, einen soliden Grundstein für eine chancengleiche Ausbildung zu legen“, betonte AK-Präsident Günther Goach.

„Polylino“: Erweiterung des digitalen Angebots

Die AK-Bibliotheken verfügen derzeit über knapp 100.000 Medien, darunter auch rund 35.000 digitale Inhalte, die rund um die Uhr heruntergeladen werden können. Mit der Kooperation mit „Polylino“ wird das digitale Angebot weiter ausgebaut. Der Bilderbuch- und Kinderbuchdienst wurde in enger Zusammenarbeit mit Experten für Sprache und Literatur entwickelt und bietet Familien Zugang zu einer breiten Auswahl an mehrsprachigen Büchern.

Liest du gerne Bücher? Ja, ich lese sehr gerne Bücher Manchmal, aber nicht so oft Nein, nicht wirklich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

1.500 mehrsprachige Bücher für Familien

„Mit ‚Polylino‘ haben Familien Zugriff auf rund 1.500 Bücher, die in mehreren Sprachen

gelesen und angehört werden können. Egal ob Tablet, Webbrowser, Smartphone oder

Großbildschirm – überall kann eigenständig oder gemeinsam geblättert werden“, erklärte

Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken in Klagenfurt und Villach. Kinder können ihre Lieblingsgeschichten in deutscher Sprache lesen und sie gleichzeitig in ihrer Muttersprache anhören. Besonders vorteilhaft für mehrsprachige Kinder: Sie können ihre sprachlichen Ressourcen in vollem Umfang nutzen.

Unbegrenztes Angebot

Das Angebot umfasst Medien in 40 Text- und 70 Audio-Sprachen – von Arabisch über Chinesisch bis Serbisch. Die Nutzung von „Polylino“ ist unbegrenzt, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Nutzer als auch den Zugang zum Service.

Kostenlose Mitgliedschaft für Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche ist die Mitgliedschaft in den AK-Bibliotheken kostenlos, Erwachsene zahlen einen einmaligen Beitrag von zehn Euro und haben somit lebenslangen Zugang zum umfangreichen digitalen Angebot.