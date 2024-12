Villacher Sozialadvent: Mit Handarbeit und Herz für Bedürftige

Vom 15. November bis 31. Dezember ist die Hütte des Sozialadvents auf dem Villacher Weihnachtsmarkt ein Anlaufpunkt für alle, die mit ihrem Besuch Gutes tun wollten. Verschiedene Vereine und gemeinnützige Organisationen übernehmen dabei die Bewirtschaftung, darunter auch das Kolpingwerk mit seinen Gruppen aus Villach, Klagenfurt und Ferlach sowie der Diözesanverband.

Kolping: Engagement für junge und schwache Menschen

Das Kolpingwerk setzt sich als gemeinnütziger Verein für benachteiligte Menschen ein, insbesondere für junge Menschen während ihrer Ausbildung. Ziel ist es, ihnen ein Zuhause und Verpflegung zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen können. In Kärnten betreiben die Kolpingsfamilien mehrere Kolpinghäuser in Villach, Klagenfurt, Ferlach und Spittal sowie eine Seniorenresidenz in Klagenfurt. Weltweit zählt der Verein über 500.000 Mitglieder in 65 Ländern.

Koordination der Sozialadvent-Aktion

Regina Pfaff, die ihr Sozialprojekt bei der Firma 3M in Kooperation mit Kolping absolvierte, übernahm in diesem Jahr die Koordination der Sozialadvent-Aktion. Bereits im Juni fiel die Entscheidung zur Teilnahme und ab Oktober nahm die Planung konkrete Formen an. Ein wichtiger Teil der Organisation war die Anmeldung beim Villacher Sozialadvent, die Beauftragung von Schülern aus den Kolping-Gruppen und die Koordination des Dienstplans sowie die Beschaffung von Flyern und Informationsmaterial. Die Helfer waren von Beginn an mit großem Einsatz dabei.

©Regina Pfaff

Handgefertigte Produkte und warme Getränke

An den Verkaufsständen wurden neben warmen Getränken und belegten Broten auch viele handgefertigte Produkte angeboten. Schüler aus den Kolping-Gruppen in Villach, Ferlach und Klagenfurt brachten ihre eigenen Werke mit: Weihnachtskugeln und Kekse aus Villach, Buchstützen und Schlüsselanhänger aus Ferlach sowie Weihnachtsbäume, Engel und Grußkarten aus Klagenfurt. Der Verkauf war dank des sonnigen Wetters und der milden Temperaturen ein großer Erfolg.

Faire Verteilung der Erlöse

Die Hütte des Villacher Sozialadvents wird den teilnehmenden Organisationen kostenlos zur Verfügung gestellt. Am Ende der Saison werden die Erlöse fair unter den Vereinen aufgeteilt – wobei die Anzahl der Verkaufstage berücksichtigt wird. Diese faire Regelung stellt sicher, dass jede Organisation entsprechend ihrer Arbeitstage am Erlös beteiligt wird. Zusätzlich werden 10 Prozent des gesamten Reinerlöses an bedürftige Villacher Familien gespendet. Auch das Kolpingwerk wird seinen Anteil der Einnahmen in Absprache mit dem Sozialamt für bedürftige Villacher Familien spenden.