Zwei Verletzte: Auto stürzt Abhang hinab

In Voitsberg kam es am 6. Dezember 2024 zu einem Verkehrsunfall.

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 16:33 / ©5 Minuten

Am 6. Dezember 2024 war ein 65-jähriger Grazer gemeinsam mit seiner 65-jährigen Beifahrerin auf der L315 von Stübing in Richtung Geistthal unterwegs. Aufgrund der Schneefahrbahn kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern, geriet von der Fahrbahn ab, stürzte einen Abhang hinunter und blieb auf dem Dach liegen.

Zwei Personen verletzt

Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Seine Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Beide Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins UKH Graz gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L315 im Unfallbereich rund eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.