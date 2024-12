Zentrale Ambulante Erstversorgung im LKH Wolfsberg nimmt Betrieb auf

Am 10. Dezember 2024 startet die Zentrale Ambulante Erstversorgung (ZAE) im LKH Wolfsberg ihren Betrieb. Künftig werden Notfallpatienten aus den Bereichen Innere Medizin, Unfallchirurgie, Chirurgie und Frauenheilkunde in der ZAE betreut. Mit der Eröffnung dieser Einrichtung wird nun die dritte Baustufe des Modernisierungsprozesses abgeschlossen, der seit mehreren Jahren läuft, um den Patienten eine moderne, zukunftsfähige Infrastruktur zu bieten.

Umbau der bisherigen Ambulanz

Beim Umbau der bisherigen Ambulanz zur Zentralen Ambulanten Erstversorgung (ZAE) wurde das gesamte Konzept neu gestaltet. So wurde beispielsweise eine überdachte Rettungszufahrt eingerichtet, über die Patienten, die per Rettungstransport ankommen, diskret und geschützt in die ZAE oder in den Schockraum gebracht werden. Zudem stehen Kurzzeitparkplätze für selbstankommende Notfallpatienten zum Ein- und Aussteigen bereit. Ein besonderes Augenmerk galt der Sicherheit: Ein separater Eingang für infektiöse Patienten wurde geschaffen, um eine Ansteckung im Wartebereich zu vermeiden.

Große Vorteile für die Patienten

Sonja-Maria Tesar, die Medizinische Direktorin, betont, dass auch das Institut für Radiologie ab Januar 2025 in unmittelbare Nähe des Schockraums verlegt wird. Diese Maßnahmen haben große Vorteile für die Patienten. „Einerseits können dadurch Abläufe optimiert, Wege minimiert und eine bessere Orientierung gewährleistet werden“, so die Pflegedirektorin Claudia Obersteiner.

Ab Dienstag werden Patienten aufgenommen

Ab Dienstag, den 10. Dezember 2024, ab 7 Uhr werden alle Notfallpatienten der Inneren Medizin in der Zentralen Ambulanten Erstversorgung (ZAE) aufgenommen. Notfallpatienten der Unfallchirurgie, Chirurgie sowie der Frauenheilkunde und Geburtshilfe werden ab dem 11. Dezember 2024, ebenfalls ab 7 Uhr, in der ZAE betreut.