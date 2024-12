Handschriftlicher Mozart-Brief für 440.000 Euro versteigert

Das Auktionshaus International Autograph Auctions Europa mit Sitz in Malaga, Spanien, gab bekannt, dass der handschriftliche Brief des berühmten Komponisten weit über den ursprünglichen Schätzpreis hinaus versteigert wurde. Besonders großes Interesse an dem historischen Dokument gab es aus den USA und Asien, letztlich ging der Zuschlag jedoch an einen europäischen Bieter.

Ein verschollen geglaubtes Dokument

Der Brief war lange als verloren geglaubt, wie das Auktionshaus mitteilte. Mozart richtete ihn an den aus Deutschland stammenden, in Frankreich ansässigen Verleger Jean-Georges Sieber. Das Schreiben ist in deutscher Sprache verfasst und gewährt seltene Einblicke in Mozarts Denken und Schaffen.

Einblicke in Mozarts Gedankenwelt

Nach Einschätzung von Wissenschaftlern liefert der Brief nicht nur persönliche Gedanken des Komponisten, sondern enthält auch erste Hinweise auf Mozarts berühmtes Haydn-Streichquartett. Darüber hinaus bot Mozart dem Verleger in dem Schreiben mehrere Kompositionen zum Kauf an – ein deutliches Zeichen für die Geschäftstüchtigkeit des Musikgenies.