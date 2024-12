400-Euro-Strafen und mehr: Was Autofahrer in Wien vermeiden sollten

Es gibt in Wien einige Sachen zu beachten, will man wo parken. Der ÖAMTC warnt nun vor horrenden Kosten, wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss.

Es gibt in Wien einige Sachen zu beachten, will man wo parken. Der ÖAMTC warnt nun vor horrenden Kosten, wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss.

Wohl auch wegen der Parkplatznot in Teilen Wiens, ist die Vorweihnachtszeit oft recht teuer für Falschparker. Wie der ÖAMTC berichtet, wird nämlich gerade dann besonders Jagd auf sie gemacht. „Wer nichts zu verschenken hat, sollte Falschparken aber unbedingt sein lassen. Mehr als 400 Euro kann die Wiederbeschaffung eines auf einem Behinderten- oder Busparkplatz abgestellten Autos kosten“, heißt es seitens des Automobil-Clubs. Selbst die teuerste Parkgarage sei deutlich günstiger, merken die Experten an.

So viel kostet es, in Wien abgeschleppt zu werden

Wie aber setzen sich die Kosten jetzt zusammen? 301 Euro würde bereits die Abschleppung kosten, so der ÖAMTC. Zudem muss man auch für die Verwahrung des Fahrzeuges am Abschleppplatz bezahlen: 11 Euro pro Tag. Außerdem gibt es auch noch eine Strafe, die bei verkehrsbehinderndem Parken zwischen 36 und 108 Euro liegt – bzw. bei schweren Vergehen, wie dem Parken auf Behindertenparkplätzen, bei bis zu 726 Euro.

So setzen sich die Kosten zusammen, wenn man in Wien abgeschleppt wird: Kosten für Abschleppung: 301 Euro

Kosten für Verwahrung am Abschleppplatz: 11 Euro pro Tag

Strafe bei verkehrsbehinderndem Parken: 36 bis 108 Euro (kann bei schweren Vergehen auch bis zu 726 Euro betragen)

Wo wird in Wien rigoros abgeschleppt?

Rigoros abgeschleppt wird vor allem, wenn man in zweiter Spur, auf Behinderten-Parkplätzen, in Straßenbahn- oder Bushaltestellen, vor Hauseinfahrten, in Taxizonen oder auf Durchzugsstraßen wie dem Gürtel stehen bleibt – vor allem zu den Hauptverkehrszeiten. Hier sollte man es also nicht riskieren, sich hinzuparken. Zusätzlich warnt der ÖAMTC noch davor, auf Anrainerparkplätzen zu parken. Zusätzlich zu den Kurzparkzonen gibt es nämlich vor allem in den Bezirken 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15 und 20 solche Anrainerparkplätze. Informationen dazu bekommt ihr hier.