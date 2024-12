Kritik an UNO-Berichterstatterin Francesca Albanese in Wien

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 19:32 / ©5 Minuten

Die israelische Botschaft warf Albanese ein „einseitiges, antisemitisches Narrativ voller unwahrer Anschuldigungen“ vor. Sie beschuldigte die italienische Juristin, den Holocaust zu relativieren, palästinensischen Terror zu verteidigen und Israel das Recht abzusprechen, seine Bürger vor Angriffen zu schützen. Botschafter David Roet forderte die Universität auf, den Vortrag abzusagen, und stellte infrage, ob akademische Plattformen für solch einseitige Positionen genutzt werden sollten. Auch die Jüdischen österreichischen Hochschüler (JöH) übten Kritik. Sie beschuldigten Albanese, das Leid der Israelis zu ignorieren und die radikal-islamische Hamas zu rechtfertigen. Um ein Zeichen zu setzen, platzierten sie symbolisch einen leeren Schabbat-Tisch am Universitätscampus, der auf die seit über einem Jahr von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln aufmerksam machen sollte.

Heikler Vortrag mit großem Interesse

Trotz der Kritik stieß der Vortrag auf reges Interesse. Der Hörsaal war frühzeitig überfüllt, und zwei zusätzliche Räume mussten für eine Liveübertragung geöffnet werden. Die Veranstaltung trug den Titel „Israel’s War: Genocide as Colonial Erasure?“ und thematisierte laut Albanese die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Proteste und Polizeieingriffe

Vor dem Hörsaalzentrum waren Palästina-Fahnen und Sprechchöre wie „Viva Palästina“ zu sehen. Plakate mit der umstrittenen Aufschrift „From the river to the sea“ mussten nach Aufforderung durch die Polizei entfernt werden.

Kontroversen um frühere Auftritte

Bereits nach einem Auftritt Albaneses im April dieses Jahres an der Universität Wien kam es zu antisemitischen Vorfällen. Eine judenfeindliche Gruppe skandierte Hassparolen, und in einem jüdisch geprägten Wiener Viertel wurden antisemitische Schmierereien gemeldet