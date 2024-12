Von Frost zu milden 6 Grad: So wird der Samstag in der Steiermark

"Am Samstag scheint im Osten und Süden oft die Sonne. Auch in der Obersteiermark wird der Vormittag nach Rückbildung von Wolken- und Nebelresten etwas Sonnenschein bringen", wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Während im Osten und Süden die Sonne lange dominiert, zeigt sich auch in der Obersteiermark nach Auflösung von Nebel- und Wolkenresten am Vormittag etwas Sonnenschein. Ab Mittag nimmt die Bewölkung zu, und der Wind dreht auf südliche Richtung. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen -6 und 0 Grad, tagsüber wird es mit 2 bis 6 Grad etwas milder als zuletzt, wissen die Meteorologen der Geopshere Austria.