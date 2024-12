Schnee lässt nach: So wird das Wetter in Österreich

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 20:55 / ©5 Minuten

Im Osten, insbesondere im Bergland, fällt zunächst noch örtlich Regen, wobei die Schneefallgrenze zwischen 600 und 900 Metern liegt. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter vorübergehend, und es kommt gebietsweise zu Auflockerungen. Am Samstagabend nähert sich jedoch aus Nordwesten eine neue Störungszone. Diese bringt Regenfälle nach Vorarlberg, Teilen Tirols, Salzburgs und Oberösterreichs, wobei die Schneefallgrenze meist über 1000 Meter liegt. Der Wind weht zunächst teils lebhaft aus West, dreht im Laufe des Tages auf Südost bis Ost und nimmt an Stärke ab. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -7 und +4 Grad, die Höchstwerte erreichen 1 bis 8 Grad, so die Prognose der GeoSphere Austria.