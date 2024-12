Anfangs nass, danach trocken: So ist das Wetter in Wien

7 Grad erreiche die Temperaturen am Nachmittag.

Veröffentlicht am 6. Dezember 2024, 21:02 / ©5 Minuten

Der Tag beginnt mit möglichen letzten Regentropfen, doch danach bleibt es trocken. Im Laufe des Tages lockern die Wolken auf, und besonders über Mittag sowie am frühen Nachmittag scheint häufig die Sonne. Gegen Abend ziehen jedoch aus Westen erneut Wolkenfelder auf. Der Wind weht am Vormittag mäßig bis lebhaft aus West und dreht ab Mittag auf Südost, wo er schwach bis mäßig bleibt. Die Nachmittagstemperaturen erreichen etwa 7 Grad, so die Prognose der GeoSphere Austria.