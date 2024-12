Samstag in Kärnten: Sonne weicht Nebel und Wolken

Am Samstag beginnt der Tag teils sonnig, wobei in den Becken auch Nebel oder Hochnebel auftreten kann. Ab dem Mittag ziehen von Westen her größere Wolkenfelder auf, und die Sonne zeigt sich nur noch vereinzelt. Bis zum Abend bleibt es jedoch noch trocken. Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Wolken weiter zu, und im Westen beginnt es mit einer Schneefallgrenze von etwa 700 Metern leicht zu schneien.