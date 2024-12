Bryan Adams sorgte für Stimmung beim Ski Opening Schladming-Dachstein

Rund 10.000 begeisterte Fans feierten den Beginn der Skisaison in der Steiermark mit einem Konzert, das keine Wünsche offenließ. Von Klassikern wie „Summer of ’69“ bis zu neuen Hits sorgte Adams für Gänsehaut und ausgelassene Stimmung. Doch das war erst der Anfang: Am Samstagabend, dem 7. Dezember 2024, übernimmt Sting die Bühne, während Simply Red am Sonntag für den perfekten Abschluss sorgen werden.

Bryan Adams sorgte für Gänsehaut in Schladming

Bryan Adams, der erst kürzlich seine „So Happy It Hurts“-Tour durch Europa beendet hatte, legte für Schladming einen weiteren Stopp ein – und das mit voller Energie. Der 65-Jährige begeisterte mit einer Setlist, die keine Wünsche offenließ: Von „Heaven“ über „Run to You“ bis zu „Everything I Do (I Do It for You)“ erklangen die größten Hits seiner Karriere. Unterstützt wurde er von den österreichischen Künstlern Anna-Sophie und Chris Steger, die den Abend bereits früh in Schwung brachten. Mit einem Finale, das „Straight from the Heart“ und „All for Love“ einschloss, verwandelte Adams die verschneite Kulisse in eine riesige Open-Air-Party.

Letztes Jahr heizte Robbie Williams bei der Eröffnung ein

Die Region Schladming-Dachstein und die Leutgeb Entertainment Group haben mit dem dreitägigen Festival ein Konzept auf die Beine gestellt, das Touristen aus ganz Europa anzieht. Bereits im letzten Jahr sorgte Robbie Williams bei seinem Doppelkonzert für Furore. Mit Bryan Adams, Sting und Simply Red geht die Veranstaltungsreihe nun in eine neue Dimension.

„Mit Bryan Adams hatten wir einen großartigen Auftakt“

„Mit Bryan Adams hatten wir einen großartigen Auftakt – die Stimmung war einfach atemberaubend! Ich bin gespannt auf Sting und Simply Red, die dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden,“ schwärmte Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein. Auch Veranstalter Klaus Leutgeb zeigte sich begeistert: „10.000 Fans, ein Superstar wie Bryan Adams und eine perfekte Winterkulisse – was will man mehr? Mein Dank gilt allen Partnern, die dieses Event ermöglicht haben!“