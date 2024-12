Zeugenaufruf nach schwerem Angriff an der Innpromenade in Kufstein

Am 6. Dezember 2024 gegen 17:00 Uhr war ein 48-jähriger Mann zu Fuß entlang der Innpromenade von Endach in Richtung Kufsteiner Stadtzentrum unterwegs. Auf Höhe des „Wazubi“ hielt ein weißer Kastenwagen, aus dem zwei Männer ausstiegen. Einer von ihnen urinierte vom Gehweg aus in Richtung Inn. Der 48-Jährige sprach ihn darauf an, woraufhin es zu einer kurzen Diskussion kam. Anschließend packte der Mann den 48-Jährigen, brachte ihn zu Boden und trat ihm mehrfach gegen den Kopf.

Anzeige erstattet

Die Täter stiegen anschließend in das Fahrzeug und fuhren davon. Der 48-Jährige, der Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, begab sich selbstständig zur Polizeiinspektion Kufstein und erstattete Anzeige.

Beschreibung des Täters:

Etwa 30 Jahre alt

Ca. 1,80 m groß

Trug weiße oder graue Arbeitskleidung und eine Wintermütze

Sprach Tiroler Dialekt

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kufstein unter der Telefonnummer 059133/7210 zu melden.