Großzügige Schenkung: Schönberg-Kunst geht nach Wien

Der Komponist, Maler, Schriftsteller, Lehrer und Theoretiker Arnold Schönberg, am 13. September 1874 als Sohn jüdischer Eltern in Wien geboren, nahm Unterricht bei Alexander Zemlinsky, war aber grundsätzlich Autodidakt. Schönberg lebte sowohl in Wien als auch in Berlin, bis er nach der Machtübernahme der Nationalsozialist*innen 1933 zuerst mit seiner Familie nach Paris und noch im selben Jahr in die USA emigrierte. In den USA nahm er zuerst Lehrverpflichtungen in New York und Boston an und zog 1934 aus gesundheitlichen Gründen nach Los Angeles. 1941 wurde Arnold Schönberg amerikanischer Staatsbürger. Er verstarb am 13. Juli 1951 in Los Angeles.

Arnold Schönberg zählt zu den einflussreichsten Komponist*innen des 20. Jahrhunderts: Er überschritt die Grenzen der Dur-Moll-Tonalität. Als zentrale Persönlichkeit der Wiener Moderne schuf er die „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“, die nicht nur die Wiener Musikszene, sondern die gesamte Musikgeschichte nachhaltig veränderte.