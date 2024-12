Mann (40) schwer verletzt nach Kollision mit Auto

Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf der B92 Görtschitztal Bundesstraße in Richtung Klagenfurt zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Lenker wurden dabei verletzt.

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 07:09 / ©BI Florian Scherwitzl und BM Christoph Duller, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land

Am 6. Dezember 2024 fuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land gegen 12.17 Uhr auf der B92 Görtschitztal Bundesstraße in Richtung Klagenfurt. Ein 40-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt Land, fuhr zur selben Zeit mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung.

Ursache bislang unbekannt

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, der 40-jährige Lenker wurde schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Klinikum Klagenfurt gebracht.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Ottmanach, Pischeldorf, St. Thomas am Zeiselberg und Timenitz wurden aufgrund des Unfalls alarmiert. Die Straße wurde gesäubert und die Unfallfahrzeuge wurden von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert, heißt es seitens des ÖA Team BFKdo Klagenfurt-Land. Für die Dauer der Einsatzarbeiten war die Straße vollständig gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

©BI Florian Scherwitzl und BM Christoph Duller, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land | Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 08:06 Uhr aktualisiert