Grazer Skate-Community verliert weiteren Treffpunkt – Skatehalle vor dem Aus

Die Grazer Skatehalle in Liebenau steht vor dem Aus.

Nach dem Skateverbot am Kaiser-Josef-Platz und der abgesagten Sanierung des Skate-Parks am Grünanger verlieren die Grazer Skater damit eine weitere Möglichkeit, ihren Sport auszuüben. JUNOS und NEOS üben scharfe Kritik an der Stadtregierung und fordern rasche Lösungen.

„Graz verliert die Jugend“

Für die Landesvorsitzende der JUNOS, Helene Paar, ist die Schließung ein Alarmzeichen: „Wenn Skater nach Ljubljana oder Wien fahren müssen, um moderne Anlagen zu nutzen, läuft in Graz etwas gehörig schief.“ Sie sieht Graz zunehmend als unattraktiv für junge Menschen und fordert mehr Engagement der Stadt in Sachen Freizeitangebote. NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner teilt diese Kritik: „Gerade für junge Menschen muss die Stadt attraktive Angebote bieten. Verliert Graz die Jugend, verspielt sie ihre Zukunft!“ Er betont, dass immer wieder gekürzte Investitionen und wenig attraktive Freizeitangebote dazu führen, dass junge Menschen in Graz nicht mehr genügend Freiräume hätten, um sich auszuleben.

Neuer Tiefpunkt: Funhall-Schließung

Mit der Schließung der Funhall in Liebenau erreicht die Vernachlässigung der Skate-Community laut JUNOS und NEOS einen neuen Tiefpunkt. Beide fordern die Stadtregierung auf, ein nachhaltiges Konzept für Trendsportarten zu entwickeln. Als kurzfristige Maßnahme regen sie an, leerstehende Gebäude zu prüfen, die als temporäre Indoor-Skateflächen genutzt werden könnten.

„Keine leeren Versprechen mehr“

Paar und Pointner kritisieren zudem, dass die Stadt bislang lediglich leere Versprechungen abgegeben habe, statt echte Lösungen für Trendsportarten zu schaffen. Die Skate-Community und andere junge Sportbegeisterte bräuchten konkrete Perspektiven, um sich in Graz weiterhin entfalten zu können.