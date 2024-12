Große Ehre in der Grazer Burg: Verleihung der Josef Krainer-Preise

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 07:51 / ©Land Steiermark/ Foto Fischer

Am Mittwochabend, dem 4. Dezember, stand die Grazer Burg im Zeichen der Auszeichnung herausragender Persönlichkeiten. Im Weißen Saal wurden die renommierten Josef Krainer-Preise verliehen, die Menschen würdigen, die durch ihr Wirken die steirische Vielfalt und Lebensqualität bereichern. Die Ehrungen wurden von Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Gerald Schöpfer, Obmann des Josef Krainer-Steirischen Gedenkwerks und Michael Krainer, Familienvertreter, überreicht.

Große Josef Krainer-Preise: Architektur im Fokus

In diesem Jahr gingen die Großen Josef Krainer-Preise an zwei herausragende Architekten: Wolfdieter Dreibholz und Karla Kowalski. Beide prägten die Architekturlandschaft in und über die Steiermark hinaus. Kowalski führte jahrzehntelang ein erfolgreiches Architekturbüro, während Dreibholz Projekte von Graz bis Lyon maßgeblich gestaltete.

Josef Krainer-Heimatpreise: Vielfalt und Engagement

Der Josef Krainer-Heimatpreis 2024 wurde an Persönlichkeiten und Gruppen verliehen, die mit ihrem Wirken die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Vielfalt der Steiermark repräsentieren. Geehrt wurden:

Franz Cserni für seine Verdienste als Unternehmer und Kunstförderer.

für seine Verdienste als Unternehmer und Kunstförderer. Familie Grossauer , die seit Jahrzehnten die steirische Gastronomie prägt.

, die seit Jahrzehnten die steirische Gastronomie prägt. Annemarie Schlack , eine Kämpferin für Kinder- und Menschenrechte.

, eine Kämpferin für Kinder- und Menschenrechte. Spafudla , eine Musikgruppe, die Tradition und Weltmusik verbindet.

, eine Musikgruppe, die Tradition und Weltmusik verbindet. Hans Stolz , der das musikalische Erbe von Robert Stolz bewahrt.

, der das musikalische Erbe von Robert Stolz bewahrt. Anita Ziegerhofer und Helmut Eberhart für ihre Verdienste um die Landesgeschichte und Landeskultur.

©Land Steiermark/ Foto Fischer | Großer Josef Krainer-Preis: Michael Krainer, LR Karlheinz Kornhäusl und Gerald Schöpfer (v.l.) mit Karla Kowalski ©Land Steiermark/ Foto Fischer | Josef Krainer-Heimatpreis: Michael Krainer, LR Karlheinz Kornhäusl und Gerald Schöpfer (v.l.) mit Franz Cserni (2.v.r) ©Land Steiermark/ Foto Fischer | Josef Krainer-Heimatpreis: Michael Krainer, LR Karlheinz Kornhäusl und Gerald Schöpfer (v.l.) mit Franz Grossauer

Ein Abend der Würdigung

Familien, Freunde und zahlreiche Ehrengäste, darunter ehemalige Landeshauptleute Waltraud Klasnic und Hermann Schützenhöfer, erwiesen den Preisträgern ihre Anerkennung. In seiner Festrede erinnerte Landesrat Karlheinz Kornhäusl an Josef Krainer senior: „Was die Preisträgerinnen und Preisträger geleistet haben, das ist es, wofür unsere Steiermark steht. Ihre Arbeit macht unser Land so lebens- und liebenswert.“