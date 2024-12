Generationswechsel im „Knusperhäuschen“: Neue Leitung in Velden

Velden am Wörthersee

„Im Jahr 1997 wurde mit der Eröffnung der eingruppig geführten Kindergruppe für gerade mal 20 Kinder und 4 Betreuer ein wahrer Meilenstein in der Kleinkinderbetreuung gesetzt“, so Veldens Bürgermeister mit großem Dank an „Lizzy“-Siding-Tennant, die hauptverantwortlich für die Vereinsgründung des Veldener Knusperhäuschen war.

27 Jahre später

27 Jahre später und aktuell mit 100 Kinder im mehrgruppig geführten Knusperhäuschen legt Elizabeth Siding-Tennant die verantwortungsvolle Leitung in jüngere Hände, nämlich in die ihrer Tochter Alexandra Siding-Macnik. Gemeindevorständin Dr. Margit Heissenberger zeigt sich über das bedarfsgerechte und flexible Angebot der Kinderbetreuung im „Veldener Knusperhäuschen“ sehr erfreut und weiß, dass mit der Gründung der Krabbelgruppe im Jahr 1997 es vielen Frauen erst möglich wurde, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und den oft sehr schwierigen Spagat zwischen Kind und Beruf zu meistern.

Großes Engagement und Professionalität bei der Kleinkinderbetreuung

Auch Veldens Kindergartenreferent Vizebürgermeister Markus Fantur bedankt sich bei Gründungsleiterin Elizabeth Siding-Tennant für ihr großes Engagement und ihre Professionalität bei der Kleinkinderbetreuung, der sie sich beinahe 30 Jahre mit Herz und großer Leidenschaft gewidmet hat. Ein Dankeschön auch an Vereinsobmann Wolfgang Weritz, der ebenso viel Engagement und Zeit aufbringt, um für eine qualitätsvolle Betreuung zu sorgen.