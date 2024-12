Dubai-Schoko-Schmuggel: Zoll stoppt türkischen Reisebus

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024, 09:49 / ©Adobe Stock

Im Oktober und November 2024 wurden die Zöllner des Zollamts Österreich am Grenzübergang Nickelsdorf gleich zweimal in einem türkischen Reisebus fündig. Insgesamt 2.540 Stück 200 Gramm Tafeln, somit 508 Kilogramm Dubai-Schokolade wurden unangemeldet aus der Türkei nach Österreich verbracht.

Mayr: „Kontrollen sind wichtige Beiträge zum Schutz der anständigen Unternehmen“

Finanzminister Gunter Mayr: „Dieser Aufgriff zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen stets am Puls der Zeit sind. Unsere Kontrollen sind wichtige Beiträge zum Schutz der anständigen Unternehmen, die sich an die Regeln halten und Abgaben und Steuern gesetzeskonform entrichten. Mit Steuern und Abgaben werden außerdem beispielsweise Straßen, Schulen und Spitäler finanziert.“

Dubai-Schokolade in türkischen Reisebussen

Zunächst wurden im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Oktober 1.500 Tafeln im Kofferraum des Busses gefunden. Bei einer weiteren Routinekontrolle Mitte November wurden erneut 16 Kartons mit insgesamt 1.040 Stück Dubai-Schokolade in demselben türkischen Reisebus entdeckt. In beiden Fällen wurden daher die doppelten Eingangsabgaben in Höhe von insgesamt 4.000 Euro eingehoben. Der geschätzte Verkaufswert der insgesamt aufgegriffenen 2.540 Schokoladetafeln liegt bei knapp 52.000 Euro.

