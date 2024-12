Gewichtiger Streit der Stadträte um Moschee und Heiligen

Die ÖVP versucht die Glaubwürdigkeit der FPÖ zu erschüttern. Es geht um die Zustimmung der Freiheitlichen zu einer Subvention des Moscheenbaus und die Ablehnung einer Subvention für die seit langem geplante Statue des Heiligen Jakobus. Die von Pober auf allen möglichen Kanälen gerittene Attacke gegen seinen Stadtratskollegen hat es in sich. Er wirft ihm nicht weniger vor als fehlende Glaubwürdigkeit. „Als einzige Partei war die FPÖ Villach dagegen! ‚Pummerin statt Muezzin‘ – alles nur blaue Villacher Fake-News!“, so Pober.

Pober: „Wasser predigen, Wein trinken“

„Wasser predigen, Wein trinken. Oder: die Patrioten-Fahne im Wind. Das ist das wahre Gesicht der FPÖ in Villach!“, findet ÖVP Stadtrat Christian Pober. „Die Scheinheiligkeit wird wohl ihren Preis haben. Immerhin suchte FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann bisher in der Stadthauptpfarrkirche immer gerne das Licht der Öffentlichkeit – als Ministrant! Hl. Jakobus bitte für ihn!“, heißt es von Pober abschließend.

Baumann: „Lasse mich sicher nicht von gewissen Herrschaften irgendwo hineindrängen“

FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann äußert sich zu den Vorwürfen: „Als Pfarrgemeinderat und Ministrant der Stadtpfarrkirche und als Stadtrat der Stadt Villach stehe ich zur Statue des Heiligen Jakobus. Wir sind gegen generelle Ankäufe von Statuen, aber es gibt einen einstimmigen Gemeinderatsgrundsatzbeschluss aus dem Jahr 2016, dass wir eben diesen Ankauf seitens der Stadt mit einer Subvention tätigen wollen und der ist auch einstimmig mit allen Fraktionen positiv abgesegnet worden.“ Baumann weiter: „Ich lasse mich sicher von gewissen Herrschaften, auch nicht von der Pfarrgemeinderat-Vorsitzenden und Gemeinderätin Beatrice Heidl und Stadtrat Pober irgendwo hineindrängen, was nicht der Wahrheit entspricht.“ Die Wahrheit sei, so Baumann, dass ein Gemeinderatsmitglied des Kulturausschusses der FPÖ dagegen gestimmt hat, weil wir sonst immer gegen Ankäufe dieser Art Bronzefiguren sind.“ Baumann betont, dass er für die Statue sei, dass aber der Vergleich mit der Moschee hinke. Außerdem fügt Baumann abschließend hinzu, dass die 70.000 Euro Förderung nicht ein Beschluss des Villacher Gemeinderates an den Bosnischen Kulturverein in Villach, sondern der Kärntner SPÖ/ÖVP Landesregierung gewesen sei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.12.2024 um 13:14 Uhr aktualisiert