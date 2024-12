Schwerer Unfall in Floridsdorf: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Ruthnergasse in Wien-Floridsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Autofahrerin war in Richtung Siemensstraße unterwegs, als sie mit einem 57-jährigen Fußgänger zusammenstieß, der gerade einen Schutzweg überquerte. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin blieb unverletzt, wurde jedoch wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt.